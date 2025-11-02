PlayStudio a Aktie
WKN DE: A3CSZN / ISIN: US72815G1085
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: PlayStudios A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PlayStudios A wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PlayStudios A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll PlayStudios A nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 58,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,077 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 246,9 Millionen USD im Vergleich zu 289,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
