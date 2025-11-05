Ausblick: Playtika stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Playtika wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,147 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 620,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 667,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 USD im Vergleich zu 0,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at