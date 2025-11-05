Playtika Aktie
WKN DE: A2QMJZ / ISIN: US72815L1070
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Playtika stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Playtika wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,147 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 620,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 667,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,484 USD im Vergleich zu 0,440 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Playtika Holding Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Playtika stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Playtika zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Playtika präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Playtika zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Playtika Holding Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Playtika Holding Corp Registered Shs
|3,60
|3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.