Ausblick: Plejd AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Plejd AB gibt am 16.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,28 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 42,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 218,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 153,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,78 SEK, gegenüber 9,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 950,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 662,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
