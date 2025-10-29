Ausblick: Polaris Renewable Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Polaris Renewable Energy präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,077 USD gegenüber 0,030 CAD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 19,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 24,1 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,214 USD im Vergleich zu 0,190 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 82,2 Millionen USD, gegenüber 103,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at