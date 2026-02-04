Ausblick: Poly Medicure präsentiert Quartalsergebnisse

Poly Medicure wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,50 INR. Im Vorjahresquartal waren 8,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,05 Milliarden INR – ein Plus von 19,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Poly Medicure 4,24 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 39,04 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 34,13 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,93 Milliarden INR, gegenüber 16,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at