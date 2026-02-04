Poly Medicure Aktie
WKN DE: A2P0DM / ISIN: INE205C01021
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Poly Medicure präsentiert Quartalsergebnisse
Poly Medicure wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,50 INR. Im Vorjahresquartal waren 8,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,05 Milliarden INR – ein Plus von 19,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Poly Medicure 4,24 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 39,04 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 34,13 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,93 Milliarden INR, gegenüber 16,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Poly Medicure Ltd
|
04.02.26
|Ausblick: Poly Medicure präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.11.25
|Ausblick: Poly Medicure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Poly Medicure stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Poly Medicure Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Poly Medicure Ltd
|1 499,80
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.