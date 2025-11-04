PolyOne Aktie
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: PolyOne öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PolyOne wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,691 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PolyOne in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 822,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 815,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,27 Milliarden USD, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
