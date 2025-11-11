PolyPid Aktie
WKN DE: A2JNTB / ISIN: IL0011326795
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: PolyPid veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PolyPid wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,523 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PolyPid noch -1,220 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,448 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,910 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
