Ausblick: Porch Group legt Quartalsergebnis vor
Porch Group stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Porch Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,029 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,23 Prozent auf 111,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 417,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 437,9 Millionen USD in den Büchern standen.
