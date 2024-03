Ausblick: Porch Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Porch Group präsentiert in der am 07.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,206 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 99,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 54,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,577 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 415,1 Millionen USD, gegenüber 276,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at