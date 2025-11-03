Postal Realty Trus a Aktie

Postal Realty Trus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJPC / ISIN: US73757R1023

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Postal Realty Trust A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Postal Realty Trust A wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,094 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Postal Realty Trust A ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,454 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,210 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 76,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A-

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A- 12,70 0,79% Postal Realty Trust Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

