Ausblick: Postal Realty Trust A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Postal Realty Trust A wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,094 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Postal Realty Trust A ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,454 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,210 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 76,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at