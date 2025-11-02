Potlatch Aktie

WKN DE: A0JDAK / ISIN: US7376301039

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Potlatch stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Potlatch wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 296,9 Millionen USD gegenüber 255,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,455 USD je Aktie, gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

