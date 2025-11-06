Ausblick: Power Finance legt Quartalsergebnis vor

Power Finance veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,83 INR. Im Vorjahresquartal waren 16,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Power Finance in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 76,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 61,30 Milliarden INR im Vergleich zu 255,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 57,54 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 69,67 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 247,52 Milliarden INR, gegenüber 1.065,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

