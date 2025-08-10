Ausblick: PowerFleet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PowerFleet wird am 11.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 103,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 36,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 75,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie, gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 435,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 362,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at