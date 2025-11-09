ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

PowerFleet Aktie

WKN DE: A2PS8H / ISIN: US73931J1097

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: PowerFleet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PowerFleet wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,002 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll PowerFleet nach den Prognosen von 7 Analysten 105,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 36,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,0 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 432,6 Millionen USD, gegenüber 362,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

