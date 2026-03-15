Ausblick: PPDAI Group A legt Quartalsergebnis vor

PPDAI Group A öffnet am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass PPDAI Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,61 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,08 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 480,8 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,10 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,25 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,57 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 1,83 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at