PPDAI Grou a Aktie

PPDAI Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWCC / ISIN: US31810T1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.03.2026 07:01:06

Ausblick: PPDAI Group A legt Quartalsergebnis vor

PPDAI Group A öffnet am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass PPDAI Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,61 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,08 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 480,8 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,10 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,25 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,57 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 1,83 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs) 4,50 0,45% PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
07:27 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen