PPDAI Grou a Aktie
WKN DE: A2PWCC / ISIN: US31810T1016
|
15.03.2026 07:01:06
Ausblick: PPDAI Group A legt Quartalsergebnis vor
PPDAI Group A öffnet am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass PPDAI Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,61 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 3,08 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 480,8 Millionen USD erzielt wurde.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,10 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,25 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,57 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 1,83 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: PPDAI Group A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.11.25
|Ausblick: PPDAI Group A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|PPDAI Group Inc (A) (spons. ADRs)
|4,50
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.