Ausblick: PPG Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PPG Industries öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,08 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,00 Prozent erhöht. Damals waren 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei PPG Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,04 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,80 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,85 Milliarden USD waren.

