PRA Group Aktie
WKN DE: A12ELV / ISIN: US69354N1063
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: PRA Group präsentiert Quartalsergebnisse
PRA Group veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,085 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PRA Group 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,67 Prozent auf 295,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PRA Group noch 272,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,805 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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