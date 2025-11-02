Ausblick: PRA Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PRA Group gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,373 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 295,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 287,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD im Vergleich zu 1,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at