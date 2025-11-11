Ausblick: Prelude Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prelude Therapeutics wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,370 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Prelude Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 100 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,427 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,680 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 7,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at