Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QDGN / ISIN: US74065P1012
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Prelude Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Prelude Therapeutics wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,370 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Prelude Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 100 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,427 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,680 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 7,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Prelude Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.