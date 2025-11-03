Ausblick: PROCEPT BioRobotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PROCEPT BioRobotics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,412 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet.

PROCEPT BioRobotics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,484 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 326,6 Millionen USD, gegenüber 224,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at