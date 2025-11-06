Proficient Auto Logistics Aktie
Ausblick: Proficient Auto Logistics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Proficient Auto Logistics lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Proficient Auto Logistics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,073 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 108,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,5 Millionen USD in den Büchern standen.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 424,8 Millionen USD, gegenüber 240,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
