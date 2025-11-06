Ausblick: Proximus (ex Belgacom) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Proximus (ex Belgacom) wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,222 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Proximus (ex Belgacom) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 EUR in den Büchern gestanden.

Proximus (ex Belgacom) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,25 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,37 Milliarden EUR, gegenüber 6,38 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

