Proximus Aktie

WKN DE: A14WT6 / ISIN: US74428W1080

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Proximus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Proximus wird am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,052 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Proximus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent auf 1,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,41 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

