Ausblick: PSQ A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PSQ A wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PSQ A noch ein Verlust pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,0 Millionen USD – ein Minus von 39,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PSQ A 6,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,445 USD, gegenüber -1,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 20,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,2 Millionen USD generiert wurden.
