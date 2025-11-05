PSQ a Aktie

WKN DE: A3EMM6 / ISIN: US6936911071

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: PSQ A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PSQ A wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PSQ A noch ein Verlust pro Aktie von -0,410 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,0 Millionen USD – ein Minus von 39,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PSQ A 6,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,445 USD, gegenüber -1,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 20,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

