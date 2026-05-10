PT Excelcomindo Pratama Aktie

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: PT Excelcomindo Pratama legt Quartalsergebnis vor

PT Excelcomindo Pratama präsentiert in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -48,533 IDR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 29,00 IDR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 11.269,88 Milliarden IDR – das wäre ein Zuwachs von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.601,18 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -81,484 IDR im Vergleich zu -276,000 IDR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 46.856,08 Milliarden IDR, gegenüber 42.445,96 Milliarden IDR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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