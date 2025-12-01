Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Pure Storag a Aktie

WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027

01.12.2025 07:01:06

Ausblick: Pure Storage A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pure Storage A wird am 02.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 0,580 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 955,9 Millionen USD – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pure Storage A 831,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Pure Storage Inc (A) 75,71 -0,93%

