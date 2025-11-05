PureCycle Technologies Aktie
WKN DE: A2QPLB / ISIN: US74623V1035
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: PureCycle Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PureCycle Technologies stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,266 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem PureCycle Technologies -0,540 USD je Aktie vermeldete.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 6,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,220 USD, gegenüber -1,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 24,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
