Ausblick: Qianhe Condiment and Food legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qianhe Condiment and Food wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,054 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,00 Prozent auf 636,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 699,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,311 CNY, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,86 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,06 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

