Ausblick: Qingdao Haier präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qingdao Haier gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,571 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Qingdao Haier 0,500 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,21 Prozent auf 74,23 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 32 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 CNY, gegenüber 2,00 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 33 Analysten im Durchschnitt 309,46 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 285,32 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at