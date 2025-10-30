Ausblick: QPR Software vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

QPR Software wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,006 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

QPR Software soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,044 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,010 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,2 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at