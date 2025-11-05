QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DNGX / ISIN: US2197981051
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: QuidelOrtho legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
QuidelOrtho äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,460 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 664,9 Millionen USD gegenüber 727,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD im Vergleich zu -30,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,70 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|QuidelOrtho Corporation Registered Shs
|23,40
|-0,85%
