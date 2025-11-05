QuidelOrtho Corporation Registered Shs Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: QuidelOrtho legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QuidelOrtho äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,460 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 664,9 Millionen USD gegenüber 727,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD im Vergleich zu -30,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,70 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

