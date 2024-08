Ausblick: QuinStreet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

QuinStreet lässt sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird QuinStreet die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 186,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 43,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,096 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 601,6 Millionen USD, gegenüber 580,6 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at