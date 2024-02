Ausblick: Qurate Retail A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Qurate Retail A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal.

Qurate Retail A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,12 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,625 USD im Vergleich zu -6,830 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 10,89 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 12,11 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at