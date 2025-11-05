R Systems International Aktie

WKN DE: A3CVW4 / ISIN: INE411H01032

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: R Systems International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

R Systems International wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass R Systems International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,37 INR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei R Systems International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,94 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,55 INR, wohingegen im Vorjahr noch 11,09 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,45 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,42 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu R Systems International Ltd

Analysen zu R Systems International Ltd

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

