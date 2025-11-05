R Systems International Aktie
WKN DE: A3CVW4 / ISIN: INE411H01032
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: R Systems International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
R Systems International wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass R Systems International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,37 INR je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei R Systems International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,94 Milliarden INR aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,55 INR, wohingegen im Vorjahr noch 11,09 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,45 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,42 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
|
05.11.25
