Ausblick: R Systems International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

R Systems International wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass R Systems International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,65 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,37 INR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei R Systems International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,94 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,55 INR, wohingegen im Vorjahr noch 11,09 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,45 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,42 Milliarden INR waren.

