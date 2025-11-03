Ausblick: Radian Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radian Group öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte Radian Group einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,82 Prozent auf 307,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 333,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at