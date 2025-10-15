Rallis India Aktie

Rallis India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JC7J / ISIN: INE613A01020

15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Rallis India zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rallis India wird am 16.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,93 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Rallis India 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,43 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Rallis India 9,28 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,67 INR, gegenüber 6,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 30,56 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,56 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Rallis India Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu Rallis India Ltdmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Rallis India Ltd 289,10 -1,70% Rallis India Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Handel endet uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

