Ausblick: Ranpak A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ranpak A wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,067 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ranpak A noch -0,100 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 99,9 Millionen USD gegenüber 92,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,240 USD je Aktie, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 402,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 368,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

