Ausblick: Rapid7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Rapid7 stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
23 Analysten schätzen, dass Rapid7 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,452 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent auf 216,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 858,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 844,0 Millionen USD generiert wurden.
