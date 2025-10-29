Ausblick: Raute legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Raute stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,581 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,730 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Raute in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 45,2 Millionen EUR im Vergleich zu 46,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 EUR, gegenüber 1,96 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 190,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 204,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at