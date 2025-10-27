Ausblick: Raytron Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Raytron Technology A wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,650 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,34 Milliarden CNY – ein Plus von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raytron Technology A 1,12 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,25 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at