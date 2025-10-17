Ausblick: RBL Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RBL Bank wird am 18.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,58 INR aus. Im letzten Jahr hatte RBL Bank einen Gewinn von 3,82 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 43,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,38 Milliarden INR gegenüber 44,59 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 18,43 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,81 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 107,35 Milliarden INR, gegenüber 177,97 Milliarden INR im Vorjahr.

