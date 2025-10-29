Ausblick: RE-MAX A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RE-MAX A wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass RE-MAX A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

RE-MAX A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie, gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 292,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 307,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at