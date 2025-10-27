Ausblick: Red Rock Resorts A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Red Rock Resorts A stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,387 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Red Rock Resorts A 0,480 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 479,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 468,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,53 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.

