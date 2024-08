Ausblick: Reddit stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reddit wird am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher öffnen - das sind die Analystenschätzungen.

Reddit wird am 06.08.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,319 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 253,9 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 38,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -5,238 USD je Aktie, gegenüber -0,560 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 804,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at