Tiefrote Woche bei Reddit-Aktie: Analystenstimmen und KI-Themen belasten den Kurs

Die Reddit-Aktie ist am Mittwoch erneut stark unter Druck geraten. Mit einem Kursrückgang von 9,27 Prozent auf 95,85 US-Dollar setzte das Papier seine Talfahrt der letzten Tage fort - es war bereits der fünfte Verlusttag in Folge. Am Donnerstag setzte dann eine Erholung ein, das Papier schloss an der NYSE 2,58 Prozent höher bei 98,32 US-Dollar. Mit diesem Schlusskurs gerechnet summierten sich die Wochenabgaben bisher auf über 13 Prozent. Im vorbörslichen Handel zeigt sich der Anteilsschein heute zeitweise wieder 0,42 Prozent fester bei 98,73 US-Dollar.

Analysten senken Erwartungen

Für den jüngsten Rückgang verantwortlich war unter anderem eine Herabstufung durch Wells Fargo. Das Analysehaus stufte Reddit von "Overweight" auf "Equal Weight" herab und senkte gleichzeitig das Kursziel deutlich von 168 auf 115 US-Dollar. Die Analysten begründeten diesen Schritt mit zunehmenden Risiken für das Geschäftsmodell von Reddit, wie Insider Monkey berichtet.

Ein zentraler Kritikpunkt: Googles Pläne, künstliche Intelligenz stärker in die eigene Suchmaschine zu integrieren. Dies könne den Traffic auf Plattformen wie Reddit langfristig beeinträchtigen - und damit auch die Nutzerzahlen sowie die Werbeeinnahmen. Reddit ist, wie viele andere Plattformen, stark abhängig von der Sichtbarkeit in den Suchergebnissen.

Technologie-Sektor insgesamt unter Druck

Auch das übergeordnete Marktumfeld scheint wenig förderlich. Nach enttäuschenden Quartalszahlen und wachsender Unsicherheit über neue US-Regulierungsmaßnahmen verzeichneten viele Technologiewerte herbe Verluste. Der Dow Jones fiel in den letzten fünf Handelstagen um 1,12 Prozent, der S&P 500 um 1,28 Prozent und der NASDAQ verlor 0,99 Prozent.

Reddit auf der Liste der größten Tagesverlierer

Reddit rangierte unter den zehn größten Tagesverlierern unter börsennotierten Unternehmen mit mindestens zwei Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und fünf Millionen Dollar Handelsvolumen am Mittwoch auf dem vierten Platz. Insbesondere die Unsicherheit über künftiges Wachstum und Nutzerverhalten scheint Anleger derzeit zu verunsichern.

Der Blick nach vorn bleibt durchwachsen

Obwohl Reddit nach dem erfolgreichen Börsengang im März 2024 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dürften dem Unternehmen mittelfristig große Herausforderungen bevorstehen - nicht zuletzt durch technologische Umbrüche im Bereich der Suchmaschinen. Während Reddit unter Druck gerät, verweisen Analysten zunehmend auf andere Tech-Titel, insbesondere aus dem KI-Sektor, die aktuell mit besseren Wachstumschancen bewertet werden.

