Reddit-Aktie zweistellig im Plus: Reddit und OpenAI schmieden Partnerschaft

• Reddit und OpenAI verkünden Partnerschaft• Reddit-Inhalte sollen ChatGPT trainieren helfen• Reddit mit Zugriff auf KI-Tools

Das Online-Forum Reddit und das von Microsoft gestützte KI-Unternehmen OpenAI wollen künftig bei Inhalten zusammenarbeiten. "Es ist von entscheidender Bedeutung, das Internet offen zu halten", leiten beide Unternehmen die Zusammenarbeit in einem gleichlautenden Beitrag auf ihren jeweiligen Firmenblogs ein. Ein Teil dieser Offenheit bedeute, dass Reddit-Inhalte für diejenigen zugänglich sein müssten, "die menschliches Lernen fördern und nach Möglichkeiten suchten, online Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Selbstbestimmung aufzubauen", heißt es weiter.

Reddit-Inhalte kommen in ChatGPT

Konkret soll das so aussehen, dass künftig Inhalte aus den Reddit-Formen Eingang in den von OpenAI entwickelten Chatbot ChatGPT finden sollen. "OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren". OpenAI greife dafür auf die Daten-API von Reddit zu, die Echtzeitdaten bereitstelle. Reddit-Inhalte würden dann im Chatbot angezeigt werden, zeitgleich werde Reddit dann in der Lage sein, KI-Werkzeuge für seine Nutzer und Moderatoren einsetzen zu können.

OpenAI wird Werbepartner

Darüber hinaus sieht die Vereinbarung auch vor, dass OpenAI künftig Werbepartner von Reddit wird. Finanzielle Details der Partnerschaft blieben beide Unternehmen in ihren Ankündigungen aber schuldig.

"Wir freuen uns sehr, mit Reddit zusammenzuarbeiten, um ChatGPT mit einzigartig aktuellen und relevanten Informationen zu erweitern und die Möglichkeiten zu erkunden, das Reddit-Erlebnis mit KI-gestützten Funktionen zu bereichern", betont Brad Lightcap, COO von OpenAI. Und auch Steve Huffmann, Mitgründer und CEO von Reddit, betont die Vorteile der Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen: "Die Aufnahme in ChatGPT bestätigt unseren Glauben an ein vernetztes Internet, hilft Menschen, mehr von dem zu finden, was sie suchen, und hilft neuen Zielgruppen, Community auf Reddit zu finden."

OpenAI baut Partnerliste aus

In jüngster Zeit hat OpenAI eine Reihe von Partnerschaften mit Unternehmen aus der Medienbranche ausgelotet, um seine KI-Systeme weiter zu trainieren und ChatGPT mit mehr Echtzeitdaten zu füttern. So wurden unlängst unter anderem Kooperationen mit der Financial Times und dem Investopedia-Besitzer Dotdash bekannt.

Reddit wiederum hat auf der Suche nach zusätzlichen Monetarisierungsmöglichkeiten zuletzt unter anderem Google ins Visier genommen, und stellt der Alphabet-Tochter für 60 Millionen Dollar im Jahr Zugriff auf Plattforminhalte zur Verfügung, wie im Februar bekannt wurde.

Die jüngste Zusammenarbeit mit OpenAI kommt bei Anlegern gut an: Die Reddit-Aktie legt im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ 11,74 Prozent auf 63,00 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.at