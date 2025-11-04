Redwire Aktie
Ausblick: Redwire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Redwire wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,138 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Redwire noch -0,370 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 92,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 132,1 Millionen USD gegenüber 68,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,260 USD, gegenüber -2,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 406,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 304,1 Millionen USD generiert wurden.
