Ausblick: Regional Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Regional Management wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Regional Management 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,64 Prozent auf 159,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Regional Management noch 146,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,48 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 588,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at