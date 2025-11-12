Ausblick: Relaxo Footwears stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Relaxo Footwears lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,73 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Relaxo Footwears 1,48 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,08 Prozent auf 6,58 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,67 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,84 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 27,98 Milliarden INR, gegenüber 27,87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at