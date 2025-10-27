Ausblick: RenaissanceRe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RenaissanceRe öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,97 USD gegenüber 22,62 USD im Vorjahresquartal.

RenaissanceRe soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 41,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 28,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 35,21 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 10,86 Milliarden USD, gegenüber 11,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at